Боруссия Дортмунд – Арминия 3:0. Обзор матча и видео голов

В 23-м туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд уверенно разгромила на своем поле “Арминию” Билефельд. “Черно-желтые” позволили сопернику создать пару моментов, но в целом доминировали на протяжении всего матча и заслуженно забили три гола. Сначала похвастался своим дальним ударом один из севильских героев Дауд, затем Санчо реализовал пенальти за фол на Ройсе, а в конце игры Санчо и Холанд организовали контратаку, которую дебютным голом за “Боруссию” завершил Рейньер. 3:0 на “Вестфаленштадионе”.

Бундеслига, 23-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Арминия” Билефельд 3:0

Голы: Дауд 48, Санчо 58 (пен.), Рейньер 81