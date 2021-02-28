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Боруссия Дортмунд – Арминия 3:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Арминия, чемпионат Германии, 27 февраля 2021

Боруссия Дортмунд – Арминия 3:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images

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В 23-м туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд уверенно разгромила на своем поле “Арминию” Билефельд. “Черно-желтые” позволили сопернику создать пару моментов, но в целом доминировали на протяжении всего матча и заслуженно забили три гола. Сначала похвастался своим дальним ударом один из севильских героев Дауд, затем Санчо реализовал пенальти за фол на Ройсе, а в конце игры Санчо и Холанд организовали контратаку, которую дебютным голом за “Боруссию” завершил Рейньер. 3:0 на “Вестфаленштадионе”.

Бундеслига, 23-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Арминия” Билефельд 3:0

Голы: Дауд 48, Санчо 58 (пен.), Рейньер 81

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Арминия (Билефельд) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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