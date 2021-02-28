РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Обзор матча и видео голов

“РБ Лейпциг” смог проявить характер, отыграв два мяча в матче против “Боруссии” Менхенгладбах. Гости выигрывали 2:0 уже к двадцатой минуте. Сначала Хофманн точно исполнил удар с 11 метров после фола Упамекано, а затем Тюрам удачно подставился под удар головой Эмболо. Нагельсманн провел удачную замену. Норвежский форвард Серлот отдал голевую передачу на Нкунку в первом мяче, а в конце матча забил победный гол. Также поразить ворота “Боруссии” смог Поульсен. 3:2 – камбэк “Лейпцига”.

Бундеслига, 23-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Менхенгладбах 3:2

Голы: Нкунку 57, Поульсен 66, Серлот 90+3 – Хофманн 6 (пен.), Тюрам 19