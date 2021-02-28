Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Обзор матча и видео голов
Смотреть видео обзор матча РБ Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии, 27 февраля 2021
Getty Images
“РБ Лейпциг” смог проявить характер, отыграв два мяча в матче против “Боруссии” Менхенгладбах. Гости выигрывали 2:0 уже к двадцатой минуте. Сначала Хофманн точно исполнил удар с 11 метров после фола Упамекано, а затем Тюрам удачно подставился под удар головой Эмболо. Нагельсманн провел удачную замену. Норвежский форвард Серлот отдал голевую передачу на Нкунку в первом мяче, а в конце матча забил победный гол. Также поразить ворота “Боруссии” смог Поульсен. 3:2 – камбэк “Лейпцига”.
Бундеслига, 23-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Голы: Нкунку 57, Поульсен 66, Серлот 90+3 – Хофманн 6 (пен.), Тюрам 19
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке
Популярное сейчас
- Маркевич: Цитаишвили не стоит спешить с выступлениями за сборную Грузии
- Шахтер - Заря. Анонс и прогноз матча
- Геройство Руха, месть Барсы, осечка Ювентуса. Главные новости за 27 февраля
- Гвардиола: Когда вижу такую Баварию, то не думаю, что Сити фаворит ЛЧ
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала