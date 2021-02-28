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РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Обзор матча и видео голов

Германия
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Смотреть видео обзор матча РБ Лейпциг – Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии, 27 февраля 2021

РБ Лейпциг - Боруссия Менхенгладбах 3:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images

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“РБ Лейпциг” смог проявить характер, отыграв два мяча в матче против “Боруссии” Менхенгладбах. Гости выигрывали 2:0 уже к двадцатой минуте. Сначала Хофманн точно исполнил удар с 11 метров после фола Упамекано, а затем Тюрам удачно подставился под удар головой Эмболо. Нагельсманн провел удачную замену. Норвежский форвард Серлот отдал голевую передачу на Нкунку в первом мяче, а в конце матча забил победный гол. Также поразить ворота “Боруссии” смог Поульсен. 3:2 – камбэк “Лейпцига”.

Бундеслига, 23-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Менхенгладбах 3:2

Голы: Нкунку 57, Поульсен 66, Серлот 90+3 – Хофманн 6 (пен.), Тюрам 19

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) РБ Лейпциг
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