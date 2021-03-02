Подарок из Манчестера? Защитник Байера порвал крестообразные связки

Защитник "Байера" Тимоти Фосу-Менса получил серьезную травму. 23-летний исполнитель порвал переднюю крестообразную связку в матче 23-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Фрайбургом" (1:2). Футболист будет прооперирован.

Фосу-Менса перешел в стан "фармацевтов" из "Манчестер Юнайтед" в январе, подписав контракт до лета 2024 года. Английский клуб поддержал игрока в социальных сетях. Спортивный директор "Байера" Саймон Рольфес отметил:

"Это тяжелый удар для Тимоти. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его, чтобы он смог вернуться более сильным из этой сложной ситуации".

Отметим, что Тимоти сыграл за "Байер" 6 матчей в чемпионате Германии.