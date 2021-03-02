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Подарок из Манчестера? Защитник Байера порвал крестообразные связки
"МЮ" отправил его в Германию в январе
Bayer04
Защитник "Байера" Тимоти Фосу-Менса получил серьезную травму. 23-летний исполнитель порвал переднюю крестообразную связку в матче 23-го тура Бундеслиги между "Байером" и "Фрайбургом" (1:2). Футболист будет прооперирован.
Фосу-Менса перешел в стан "фармацевтов" из "Манчестер Юнайтед" в январе, подписав контракт до лета 2024 года. Английский клуб поддержал игрока в социальных сетях. Спортивный директор "Байера" Саймон Рольфес отметил:
"Это тяжелый удар для Тимоти. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его, чтобы он смог вернуться более сильным из этой сложной ситуации".
Отметим, что Тимоти сыграл за "Байер" 6 матчей в чемпионате Германии.
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