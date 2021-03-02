  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария подписала контракт с 17-летним австрийским полузащитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария подписала контракт с 17-летним австрийским полузащитником

Германия
(1 голосов)

Он начнет сезон во второй команде

Бавария подписала контракт с 17-летним австрийским полузащитником

https://twitter.com/

Новина українською

"Бавария" на своем сайте объявила о подписании контракта с полузащитником клуба австрийской бундеслиги "Санкт-Пельтен" Эмилианом Мету.

17-летний хавбек дебютировал в профессиональном футболе меньше месяца назад, 10 февраля, в матче с клубом бунеслиги ЛАСК (1:3). Мету присоединится к "Баварии" летом, контракт с немецкой командой рассчитан до 2025 года. Австриец начнет сезон во второй команде, выступающей в третьей немецкой Бундеслиге.

Мету провел два матча за "Санкт-Пельтен", на его счету нет результативных действий. Футболист выступает за сборную Австрии до 17 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Эмилиан Мету
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...