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Бавария подписала контракт с 17-летним австрийским полузащитником
Он начнет сезон во второй команде
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"Бавария" на своем сайте объявила о подписании контракта с полузащитником клуба австрийской бундеслиги "Санкт-Пельтен" Эмилианом Мету.
17-летний хавбек дебютировал в профессиональном футболе меньше месяца назад, 10 февраля, в матче с клубом бунеслиги ЛАСК (1:3). Мету присоединится к "Баварии" летом, контракт с немецкой командой рассчитан до 2025 года. Австриец начнет сезон во второй команде, выступающей в третьей немецкой Бундеслиге.
Мету провел два матча за "Санкт-Пельтен", на его счету нет результативных действий. Футболист выступает за сборную Австрии до 17 лет.
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