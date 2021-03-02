Бавария подписала контракт с 17-летним австрийским полузащитником

"Бавария" на своем сайте объявила о подписании контракта с полузащитником клуба австрийской бундеслиги "Санкт-Пельтен" Эмилианом Мету.

17-летний хавбек дебютировал в профессиональном футболе меньше месяца назад, 10 февраля, в матче с клубом бунеслиги ЛАСК (1:3). Мету присоединится к "Баварии" летом, контракт с немецкой командой рассчитан до 2025 года. Австриец начнет сезон во второй команде, выступающей в третьей немецкой Бундеслиге.

Мету провел два матча за "Санкт-Пельтен", на его счету нет результативных действий. Футболист выступает за сборную Австрии до 17 лет.