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Шальке 04 возглавил греческий тренер

Германия
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С незначительным опытом

Шальке 04 возглавил греческий тренер

Шальке 04

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Аутсайдера чемпионата Германии команду "Шальке 04" из города Гельзенкирхен, возглавил 42-летний Димитриос Граммоцис, информируют в клубе.

Контракт с ним заключен до середины 2022 года.

Тренерскую карьеру Граммоцис начал в 2015 года в "Бохуме", в 2019-2020 годах возглавлял "Дармштадт 98".

К тому времени Димитриос был футболистом (1996-2013), выступал за "Кайзерслаутерн", "Кельн", а также греческие команды "Эрготелис", "Керкира", кипрскую "Омонию".

Хотя Димитриос является уроженцем Германии, имеет греческое происхождение и выступал за молодежную сборную этой страны.

"Шальке 04" занимает последнюю 18 позицию в Бундеслиге.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шальке 04
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