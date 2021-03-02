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Шальке 04 возглавил греческий тренер
С незначительным опытом
Шальке 04
Аутсайдера чемпионата Германии команду "Шальке 04" из города Гельзенкирхен, возглавил 42-летний Димитриос Граммоцис, информируют в клубе.
Контракт с ним заключен до середины 2022 года.
Тренерскую карьеру Граммоцис начал в 2015 года в "Бохуме", в 2019-2020 годах возглавлял "Дармштадт 98".
К тому времени Димитриос был футболистом (1996-2013), выступал за "Кайзерслаутерн", "Кельн", а также греческие команды "Эрготелис", "Керкира", кипрскую "Омонию".
Хотя Димитриос является уроженцем Германии, имеет греческое происхождение и выступал за молодежную сборную этой страны.
"Шальке 04" занимает последнюю 18 позицию в Бундеслиге.
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