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Алаба может отказаться подписывать контракт с Реалом

Германия
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Алаба может отказаться подписывать контракт с Реалом

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Защитник "Баварии" Давид Алаба ведет переговоры с английскими клубами и "ПСЖ", потому что предложение "Реала" его не устраивает по финансовым составляющим, сообщает Bild.

Контракт 28-летнего австрийца с "Баварией" истекает летом 2021 года. 16 февраля на пресс-конференции защитник объявил об уходе из немецкого клуба по истечении соглашения.

Футболист пришел в "Баварию" в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид) ПСЖ
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