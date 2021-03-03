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Алаба может отказаться подписывать контракт с Реалом
Защитник может продолжить карьеру во Франции
Защитник "Баварии" Давид Алаба ведет переговоры с английскими клубами и "ПСЖ", потому что предложение "Реала" его не устраивает по финансовым составляющим, сообщает Bild.
Контракт 28-летнего австрийца с "Баварией" истекает летом 2021 года. 16 февраля на пресс-конференции защитник объявил об уходе из немецкого клуба по истечении соглашения.
Футболист пришел в "Баварию" в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.
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