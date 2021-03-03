Боруссия начала искать замену Холанду

Дортмундская "Боруссия" интересуется нападающим "Севильи" Юссефом Эн-Несири, сообщает Eurosport.

Немецкий клуб может купить Эн-Несири в случае продажи нападающего Эрлинга Холанда, которым активно интересуются европейские топ-клубы.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов следующим летом выделить на трансферы сумму в размере € 300 млн. По информации источника, главная цель для владельца "Челси" — победа в Лиге чемпионов.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Холанд запросил у "Боруссии" новый контракт на сумму в € 90 млн.