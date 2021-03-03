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Боруссия начала искать замену Холанду

Германия
(1 голосов)

Эрлинга может сменить форвард Севильи

Боруссия начала искать замену Холанду

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" интересуется нападающим "Севильи" Юссефом Эн-Несири, сообщает Eurosport.

Немецкий клуб может купить Эн-Несири в случае продажи нападающего Эрлинга Холанда, которым активно интересуются европейские топ-клубы.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов следующим летом выделить на трансферы сумму в размере € 300 млн. По информации источника, главная цель для владельца "Челси" — победа в Лиге чемпионов.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Холанд запросил у "Боруссии" новый контракт на сумму в € 90 млн.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Севилья (Испания) Юссеф Эн-Несири
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 18:29
меня терзают смутные сомнения, что Холланда в принципе можно кем-то заменить из ныне играющих центр.форвардов
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.03.2021 в 19:44
А як же Бєсєдін?
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+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
03.03.2021 в 17:58
Райола снова мутит (( эх Эрлинг! беги!
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+1
0


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