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Кубок Германии. Хольштайн Киль впервые в истории вышел в полуфинал
Рот-Вайсс Эссен из четвертой лиги проиграл домашний матч
https://twitter.com/DFBPokal_EN/status/1367176050728456200
“Рот-Вайсс” Эссен из западной региональной лиги обыграл на пути к четвертьфиналу “Арминию” Билефельд и “Байер” Леверкузен из Бундеслиги, а также “Фортуну” Дюссельдорф, которая выступала в элите в прошлом сезоне. “Хольштайн” Киль обыграл только одну команду выше себя по рангу. Но какую – “Баварию”, действующего обладателя Кубка.
Для обеих команд выход в полуфинал был бы историческим. Несмотря на непредсказуемость Кубка, фаворитом все же был “Хольштайн” Киль. Команда перспективного тренера Оле Вернера вместе с “Бохумом” лидирует в Бундеслиге 2, стабильно добиваясь положительного результата. Неудивительно, что в игре с “Рот-Вайсс” гости производили впечатление более зрелой, прагматичной команды. Без труда справившись со стартовым натиском Эссена, “Хольштайн” включился в середине первого тайма, и сразу забил два гола. Сначала Мюлинг реализовал пенальти, а затем Серра оказался в нужном моменте в нужное время.
“Рот-Вайсс” Эссен пытался отыграться, сделав ставку на количество, а не на точность ударов, но голевых моментов создавал немного. В конце игры Киль организовал контратаку и забил третий гол.
Вчера первым полуфиналистом стала “Боруссия” Дортмунд, сегодня в 21:45 между собой сыграют “РБ Лейпциг” и “Вольфсбург”. Четвертый полуфиналист определится позже – игра между командой “Ян” Регенсбург и “Вердером” была перенесена.
Кубок Германии, четвертьфинал. Эссен, стадион “Эссен”
“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Хольштайн” Киль (II) 0:3
Голы: Мюлинг 26 (пен.), Серра 28, Меес 90
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