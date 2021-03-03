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Кубок Германии. Хольштайн Киль впервые в истории вышел в полуфинал

Германия
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Рот-Вайсс Эссен из четвертой лиги проиграл домашний матч

Кубок Германии. Хольштайн Киль впервые в истории вышел в полуфинал

https://twitter.com/DFBPokal_EN/status/1367176050728456200

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Рот-Вайсс” Эссен из западной региональной лиги обыграл на пути к четвертьфиналу “Арминию” Билефельд и “Байер” Леверкузен из Бундеслиги, а также “Фортуну” Дюссельдорф, которая выступала в элите в прошлом сезоне. “Хольштайн” Киль обыграл только одну команду выше себя по рангу. Но какую – “Баварию”, действующего обладателя Кубка.

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Для обеих команд выход в полуфинал был бы историческим. Несмотря на непредсказуемость Кубка, фаворитом все же был “Хольштайн” Киль. Команда перспективного тренера Оле Вернера вместе с “Бохумом” лидирует в Бундеслиге 2, стабильно добиваясь положительного результата. Неудивительно, что в игре с “Рот-Вайсс” гости производили впечатление более зрелой, прагматичной команды. Без труда справившись со стартовым натиском Эссена, “Хольштайн” включился в середине первого тайма, и сразу забил два гола. Сначала Мюлинг реализовал пенальти, а затем Серра оказался в нужном моменте в нужное время.

“Рот-Вайсс” Эссен пытался отыграться, сделав ставку на количество, а не на точность ударов, но голевых моментов создавал немного. В конце игры Киль организовал контратаку и забил третий гол.

Вчера первым полуфиналистом стала “Боруссия” Дортмунд, сегодня в 21:45 между собой сыграют “РБ Лейпциг” и “Вольфсбург”. Четвертый полуфиналист определится позже – игра между командой “Ян” Регенсбург и “Вердером” была перенесена.

Кубок Германии, четвертьфинал. Эссен, стадион “Эссен”

“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Хольштайн” Киль (II) 0:3

Голы: Мюлинг 26 (пен.), Серра 28, Меес 90

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В статье: Рот-Вайсс Эссен (Германия) Хольштайн (Киль)
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