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Бавария – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Бундеслиги
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Фото: DFL / Автор неизвестен
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 24-го тура чемпионата Германии между мюнхенской "Баварией" и дортмундской "Боруссией".
Команда Флика уже вновь на первом месте в турнирной таблице первенства, а вот "шмели" прилично отстали на фоне своих проблем и пертурбаций на тренерском мостике, идут шестыми. Сумеет ли "Бавария" сохранить отрыв от "РБ Лейпциг"? Кто выйдет победителем из битвы Роберт Левандовский – Эрлинг Холанд?! Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 марта – в 19:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк
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