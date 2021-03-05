Бавария – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Бундеслиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 24-го тура чемпионата Германии между мюнхенской "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

Команда Флика уже вновь на первом месте в турнирной таблице первенства, а вот "шмели" прилично отстали на фоне своих проблем и пертурбаций на тренерском мостике, идут шестыми. Сумеет ли "Бавария" сохранить отрыв от "РБ Лейпциг"? Кто выйдет победителем из битвы Роберт Левандовский – Эрлинг Холанд?! Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 марта – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк