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Бавария – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Бундеслиги

Германия
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Бавария – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 24-го тура Бундеслиги

Фото: DFL / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 24-го тура чемпионата Германии между мюнхенской "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

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Команда Флика уже вновь на первом месте в турнирной таблице первенства, а вот "шмели" прилично отстали на фоне своих проблем и пертурбаций на тренерском мостике, идут шестыми. Сумеет ли "Бавария" сохранить отрыв от "РБ Лейпциг"? Кто выйдет победителем из битвы Роберт Левандовский – Эрлинг Холанд?! Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 марта – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Эрлинг Холанд Ханси Флик Трансляция Аудио онлайн стрим
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