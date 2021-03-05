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Бавария продлила контракт с 18-летним полузащитником

Германия
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Игрок подписал первый профессиональный контракт

Бавария продлила контракт с 18-летним полузащитником

Фото: Инстаграм Баварии

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Полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2026 года.

"Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с "Баварией". Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими футболистами мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич, а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с "Баварией". Моя цель — стать важным игроком для клуба", — сказал Мусиала.

Мусиала перешел в "Баварию" в 2019 году из "Челси". В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 26 матчей за основную команду, в которых он забил 4 гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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