Бавария продлила контракт с 18-летним полузащитником

Полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2026 года.

"Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с "Баварией". Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими футболистами мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич, а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с "Баварией". Моя цель — стать важным игроком для клуба", — сказал Мусиала.

Мусиала перешел в "Баварию" в 2019 году из "Челси". В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 26 матчей за основную команду, в которых он забил 4 гола.