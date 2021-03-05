Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продлила контракт с 18-летним полузащитником
Игрок подписал первый профессиональный контракт
Фото: Инстаграм Баварии
Полузащитник Джамал Мусиала продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 18-летним немцем рассчитано до 2026 года.
"Я очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с "Баварией". Мне невероятно комфортно здесь. Я играю с лучшими футболистами мира и каждый день учусь у них на тренировках. Ханси Флик, Хасан Салихамиджич, а также весь клуб поверили в меня и дали мне шанс. Я хочу продолжать становиться лучше и выиграть много титулов с "Баварией". Моя цель — стать важным игроком для клуба", — сказал Мусиала.
Мусиала перешел в "Баварию" в 2019 году из "Челси". В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 26 матчей за основную команду, в которых он забил 4 гола.
Популярное сейчас
- СМИ: Манчестер Сити готовит улучшенный трудовой договор для Александра Зинченко
- СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо
- Динамо проведет товарищеский матч с бывшей командой Луческу
- Коуч сборной Бразилии назвал трех лучших футболистов мира
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО