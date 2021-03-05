Бавария - Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч Бундеслиги

Тяжеловесы немецкого футбола разделены в турнирной таблице четырьмя позициями. “Бавария” лидирует в лиге, ведя с “РБ Лейпциг” борьбу за чемпионский титул, а “Боруссия” Дортмунд занимает пятое место, стремясь прорваться в первую четверку. BVB конкурирует с “Вольфсбургом” и “Айнтрахтом”.

Тем не менее, встреча “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд – это всегда событие, как на индивидуальном уровне (лучший нападающий планеты Роберт Левандовский против самого талантливого форварда Эрлинга Холанда), так и стилистическом (доминирующий стиль “Баварии” против кинжальный контратак Дортмунда).

Матч 24-го тура Бундеслиги между “Баварией” и “Боруссией” Дортмунд состоится в субботу, шестого марта, в 19:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.