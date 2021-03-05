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Бавария - Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч Бундеслиги

Германия
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Бавария – Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6 марта ⋊ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч Бундеслиги

Фото: Pool/Getty Images/Автор – Friedemann Vogel

UA-Футбол
Новина українською

Тяжеловесы немецкого футбола разделены в турнирной таблице четырьмя позициями. “Бавария” лидирует в лиге, ведя с “РБ Лейпциг” борьбу за чемпионский титул, а “Боруссия” Дортмунд занимает пятое место, стремясь прорваться в первую четверку. BVB конкурирует с “Вольфсбургом” и “Айнтрахтом”.

Тем не менее, встреча “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд – это всегда событие, как на индивидуальном уровне (лучший нападающий планеты Роберт Левандовский против самого талантливого форварда Эрлинга Холанда), так и стилистическом (доминирующий стиль “Баварии” против кинжальный контратак Дортмунда).

Матч 24-го тура Бундеслиги между “Баварией” и “Боруссией” Дортмунд состоится в субботу, шестого марта, в 19:30. В Украине матч будет можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo.

Также UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матча.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
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