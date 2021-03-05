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Боруссия имеет три потери накануне центрального матча тура с Баварией

Германия
(2 голосов)

Немного о потерях

Боруссия имеет три потери накануне центрального матча тура с Баварией

UEFA

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" отправилась в Мюнхен на матч Бундеслиги против "Баварии".

Полузащитники Джейдон Санчо, Джованни Рейна и Рафаэл Геррейро не полетели на игру, сообщает Твиттер «шмелей».

Матч между "Боруссией" и "Баварией" состоится в субботу, 6 марта. Начало в 19:30.

Звуковую трансляцию матча можно будет послушать на подкастах UA-Футбол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
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