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Боруссия имеет три потери накануне центрального матча тура с Баварией
Немного о потерях
UEFA
Дортмундская "Боруссия" отправилась в Мюнхен на матч Бундеслиги против "Баварии".
Полузащитники Джейдон Санчо, Джованни Рейна и Рафаэл Геррейро не полетели на игру, сообщает Твиттер «шмелей».
Матч между "Боруссией" и "Баварией" состоится в субботу, 6 марта. Начало в 19:30.
Звуковую трансляцию матча можно будет послушать на подкастах
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