Бундеслига. Антифутбол в Гельзенкирхене

Двадцать четвертый тур Бундеслиги открывался “многообещающим” зрелищем – встречей последней команды чемпионата (“Шальке”) против предпоследней (“Майнц”). У “Шальке” худшая атака и худшая защита лиги. Помимо “Шальке”, меньше “Майнца” забили только “Арминия” и “Кельн”. Защита – вторая с конца в чемпионате.

Качественного футбола не стоило ожидать, его и не было. “Шальке” проводил матч с новым тренером, 42-летним Димитрисом Граммозисом. Каждый новый тренер, возглавляющий команду-аутсайдера, первым делом старается наладить игру в обороне. Если посмотреть только на результат, “Шальке” это удалось – команда не пропустила. Однако “Майнц” нанес за весь матч 19 ударов, и должен винить только себя за плохую реализацию.

В атаке “Шальке” выглядел очень бледно. В первом тайме Мустафи неплохо пробивал после углового, второго удара пришлось ждать только к 80-й минуте – Сердар пробил издали.

В конце матча “Майнц” атаковал, “Шальке” тянул время. Голов так и не было.

“Шальке” уже смирился с вылетом, “Майнц” же продолжает бороться за спасение. Поэтому гости должны быть недовольны результатом больше – как никак большинство команд лиги без проблем обыгрывают “Шальке”.

Бундеслига, 24-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Майнц” 0:0

“Шальке”: Реннов – Беккер, Мустафи, Чау – Виллиам, Сердар, Колашинац (Маскарель 78), Чалханоглу – Боздоган (Стамбули 46) – Раман (Очипка 90+3), Хоппи (Шюлер 61)

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль, Сен-Жюст – Мвене, Латца (Боэтиюс 46), Кор, Баррейро (Штегер 89), Да Коста (Брозински 80) – Салаи (Глатцель 74), Буркхардт (Квайсон 89)

Предупреждения: Колашинац 9, Маскарель 84 – Белль 47, Салаи 50