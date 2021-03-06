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Бундеслига. Лейпциг поднялся на первое место, Гладбах продолжает проигрывать

Германия
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Вольфсбург пропустил впервые за 674 минуты, Айнтрахт не дожал Штутгарт

Бундеслига. Лейпциг поднялся на первое место, Гладбах продолжает проигрывать

Фото: Getty Images/Автор - Thomas Niedermueller

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Лейпциг” воспользовался своим шансом подняться на первое место впервые с октября (пусть и ненадолго, если “Бавария” вечером обыграет “Боруссию” Дортмунд). Команда Нагельсманна заслужила этого. “Лейпциг” вновь провел очень качественный и содержательный матч, забив три гола “Фрайбургу”.

“Фрайбург” – неудобный соперник для всех команд из первой половины таблицы. Непросто было и “Лейпцигу”, но гости были вознаграждены за свои усилия. В конце первого тайма Кампль пошел в прессинг при розыгрыше от ворот соперника, мяч отлетел к Поульсену и он выкатил пас свободному Нкунку.

После перерыва РБ было легче и гости провели еще два мяча. Второй гол – вновь отбор Кампля, теперь на подборе был Нкунку, а на завершении Серлот. В конце игры третий мяч забил Форсберг, вышедший на замену. В этот Серлот дал ассист.

Благодаря этой победе “Лейпциг” оторвался от своих преследователей “Айнтрахта” и “Вольфсбурга”. Франкфурт остается без победы уже во втором матче подряд. После поражения “Вердеру” в прошлом туре “орлы” не смогли переиграть “Штутгарт”. “Айнтрахт” больше владел мячом и доминировал, но ему пришлось отыгрываться – гости забили первыми (Калайджич). Костич быстро восстановил равновесие, но на большее хозяев не хватило. Моменты были, но не хватало одного точного, хладнокровного удара.

“Вольфсбург” пропустил в Бундеслиге впервые за 674 минуты и проиграл впервые за десять матчей. После непростой игры с “Лейпцигом” в Кубке посреди недели команда Оливера Гласнера выглядела уставшей и не смогла совладать с агрессивным и напористым “Хоффенхаймом”. 2:1, но самый примечательный момент матча произошел на последних секундах. Фланговый защитник “Вольфсбурга” Отавио, пытаясь спасти свою команду от третьего гола, умопомрачительным подкатом бросился в ноги Даббуру. Красная карточка, и скорее всего дисквалификация на несколько матчей.

“Герта” не выигрывала в чемпионата более двух месяцев и безрадостная серия наконец-то была прервана. Берлинцы проигрывали “Аугсбургу” в домашнем матче, но смогли отыграться благодаря голам Пентека и Лукебакио. Эта победа позволила “Герте” немного оторваться от зоны вылета.

Продолжает падать в турнирной таблице “Боруссия” Менхенгладбах. “Жеребцы” уже десятые. Шесть из семи последних матчей Гладбаха закончились для него поражениями. Сегодня на “Боруссии-Парк” торжествовал “Байер”. Это был матч двух проблемых команд, и такого зрелища как в первом круге (4:3 в пользу “Байера”) не получилось. Гладбах плохо прессинговал и играл без компактности у своих ворот, чем все-таки смогли воспользоваться гости. Диаби удался проход, с его ударом справился Зоммер, но на добивании был Шик. У “Боруссии” было пару неплохих моментов, но “Байер” выглядел лучше, и в итоге закономерно победил. Продолжит ли Макс Эберль защищать Марко Розе? Гладбах в ужасном кризисе.

Бундеслига, 24-й тур

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Байер” Леверкузен 0:1

Гол: Шик 76

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Закария, Нойхаус – Лазаро (Траоре 81), Вольф, Тюрам (Херрманн 80) – Плеа (Эмболо 70)

“Байер”: Грилль – Венделл, Тапсоба, Та, Фримпонг – Амири, Арангис, Демирбай – Грэй, Шик, Диаби

Предупреждения: Амири 38, Шик 90+3

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Штутгарт” 1:1

Голы: Костич 69 – Калайджич 68

“Айнтрахт”: Трапп – Ильзанкер, Хинтереггер (Туре 72, Чендлер 82), Н’Дика – Дурм, Хасебе (Роде 72), Соу, Костич – Юнес (Цубер 87) – Йович, Силва

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор 69) – Соса (Чурлинов 87), Мангаля, Эндо, Вамангитука – Кулибали (Климович 62), Ферстер – Калайджич (Сиссе 88)

Предупреждения: Н’Дика 27, Хинтереггер 31 – Вамангитука 54, Кулибали 59, Мангаля 77

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Нкунку 41, Серлот 64, Форсберг 79

“Фрайбург”: Мюллер – Кюблер, Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Сантамария (Шаллаи 65), Хефлер – Шмид, Грифо – Демирович (Тиль 69), Хелер (Петерсен 69)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Конате 84), Упамекано, Мукиэле, Адамс (Хенрихс 84) – Кампль, Айдара – Нкунку (Самарджич 85), Ольмо (Форсберг 63), Серлот – Поульсен (Хван 63)

Предупреждения: Хефлер 52 – Хван 75

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Вольфсбург” 2:1

Голы: Баумгартнер 8, Крамарич 41 – Вегорст 23

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Гриллич, Ричардс – Кадержабек, Руди (Богарде 90+2), Самассеку, Йон (Сессеньон 53) – Баумгартнер – Бебу (Сков 77), Крамарич (Даббур 77)

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Лакруа, Мбабу (Жоау Виктор 46) – Арнольд, Шлагер (Бялек 84) – Штеффен (Гинчек 71), Герхардт (Мехмеди 46), Баку – Вегорст

Предупреждения: Сессеньон 70, Даббур 80 – Штеффен 30, Лакруа 65, Шлагер 72, Отавио 88

Удаление: Отавио 90+4

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Аугсбург” 2:1

Голы: Пентек 62, Лукебакио 89 (пен.) – Бенеш 2

“Герта”: Ярстейн – Клюнтер, Штарк, Дардаи – Зефейк (Лукебакио 65), Тузар, Аскасибар (Гендузи 46), Миттельштедт (Нетц 46) – Дарида (Левен 85) – Кордоба, Пентек

“Аугсбург”: Гикевич – Педерсен, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер – Хедира (Варгас 89), Штробль – Хан (Саренрен-Базее 90), Бенеш (Рихтер 74), Калиджури – Нидерлехнер (Грегорич 84)

Предупреждения: Штарк 45+2, Лукебакио 72 – Хан 26, Педерсен 49, Гауэлеу 80

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Боруссия (Менхенгладбах) Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг Фрайбург Штутгарт (Германия)
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