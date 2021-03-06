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Игрок Фрайбурга повторил рекорд Рибери за сыгранными матчами в Бундеслиге

Германия
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Игрок Фрайбурга повторил рекорд Рибери за сыгранными матчами в Бундеслиге

badische-zeitung.de / Автор невідомий

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"Фрайбург" сейчас принимает "Лейпциг" в рамках 24-го тура Бундеслиги. В стартовом составе хозяев на поле появился Жонатан Шмид. Для него этот матч стал 273-м в чемпионате Германии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком "Баварии" Франк Рибери. Никто с французским гражданством не провел больше поединков в Бундеслиге, чем ети два футболиста.

Шмид выступал в высшем дивизионе Германии за Хоффенхайм, Аусбург и Фрайбург. Всего на его счету 34 гола и 43 ассиста. Хотя Жонатан является уроженцем Франции, всю свою профессиональную карьеру он провел в Германии.

После первого тайма "Фрайбург" уступает "Лейпцигу" со счетом 0:1.

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В статье: Жонатан Шмид Фрайбург
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Источник:
Opta Franz

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