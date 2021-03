Игрок Фрайбурга повторил рекорд Рибери за сыгранными матчами в Бундеслиге

"Фрайбург" сейчас принимает "Лейпциг" в рамках 24-го тура Бундеслиги. В стартовом составе хозяев на поле появился Жонатан Шмид. Для него этот матч стал 273-м в чемпионате Германии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком "Баварии" Франк Рибери. Никто с французским гражданством не провел больше поединков в Бундеслиге, чем ети два футболиста.

