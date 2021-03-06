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Игрок Фрайбурга повторил рекорд Рибери за сыгранными матчами в Бундеслиге
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badische-zeitung.de / Автор невідомий
"Фрайбург" сейчас принимает "Лейпциг" в рамках 24-го тура Бундеслиги. В стартовом составе хозяев на поле появился Жонатан Шмид. Для него этот матч стал 273-м в чемпионате Германии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком "Баварии" Франк Рибери. Никто с французским гражданством не провел больше поединков в Бундеслиге, чем ети два футболиста.
273 - In today's match against RB Leipzig, Jonathan #Schmid (@scfreiburg) will equal @FranckRibery as the Frenchman with the most appearances in @Bundesliga_EN history (273 games each). Record. pic.twitter.com/kpOMvcpW0p— OptaFranz (@OptaFranz) March 6, 2021
Шмид выступал в высшем дивизионе Германии за Хоффенхайм, Аусбург и Фрайбург. Всего на его счету 34 гола и 43 ассиста. Хотя Жонатан является уроженцем Франции, всю свою профессиональную карьеру он провел в Германии.
После первого тайма "Фрайбург" уступает "Лейпцигу" со счетом 0:1.
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