Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 4:2. Повторение старой истории

Шоу Эрлинга Холанда длилось 25 минут. Никто не ожидал такого старта. На второй минуте Холанд выиграл борьбу в воздухе после “свечи” Менье, и решил ударить издали. Мяч задел ногу Боатенга и влетел в ворота – 1:0. Проходит семь минут и “Боруссия” удваивает счет. Дауд выполнил шикарную диагональ на Шульца (Сане проспал подключение фулбека “Боруссии”), пас вперед на Азара, прострел в штрафную и Холанд замыкает в одно касание.

Для “Баварии” пропускать два гола на своем поле в первом тайме – это не новость. Так было в матчах с “Майнцем” (5:2) и “Арминией” (3:3). Но эффективность атак “Боруссии” поражала. Прошло только девять минут. И уже 2:0!

“Бавария” ответила моментом Сане. Мюллер выполнил навес, Сане пробивал головой и был близок к тому, чтобы отыграть один гол.

А затем была 25-я минута. Очередной провал защиты “Баварии”. Холанд остается сам в центре штрафной, но Менье не смог отдать точный пас. Вместо хет-трик норвежца “Боруссия” получила гол в свои ворота. Теперь уже Сане обыграл Шульца супердриблингом и выполнил прострел на Левандовского – 1:2.

The battle we were hoping for ????⚽#DerKlassiker #FCBBVB 1-2 pic.twitter.com/bKJZ85UeZe