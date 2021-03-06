Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 4:2. Повторение старой истории

Шоу Эрлинга Холанда длилось 25 минут. Никто не ожидал такого старта. На второй минуте Холанд выиграл борьбу в воздухе после “свечи” Менье, и решил ударить издали. Мяч задел ногу Боатенга и влетел в ворота – 1:0. Проходит семь минут и “Боруссия” удваивает счет. Дауд выполнил шикарную диагональ на Шульца (Сане проспал подключение фулбека “Боруссии”), пас вперед на Азара, прострел в штрафную и Холанд замыкает в одно касание.

Для “Баварии” пропускать два гола на своем поле в первом тайме – это не новость. Так было в матчах с “Майнцем” (5:2) и “Арминией” (3:3). Но эффективность атак “Боруссии” поражала. Прошло только девять минут. И уже 2:0!

“Бавария” ответила моментом Сане. Мюллер выполнил навес, Сане пробивал головой и был близок к тому, чтобы отыграть один гол.

А затем была 25-я минута. Очередной провал защиты “Баварии”. Холанд остается сам в центре штрафной, но Менье не смог отдать точный пас. Вместо хет-трик норвежца “Боруссия” получила гол в свои ворота. Теперь уже Сане обыграл Шульца супердриблингом и выполнил прострел на Левандовского – 1:2.

“Боруссия” прижалась к своим воротам. Схема 3-4-3 трансформировалась в железные 5-4-1. Два удара Холанда осталась единственными у гостей. Нельзя сказать, что 0:2 вывели “Баварию” из равновесия, но после 1:2 хозяева заиграли с еще большей уверенностью. “Боруссия” старалась действовать компактно и осторожно, но в итоге сама привезла гол в свои ворота. Мо Дауд, которого нещадно били по игрокам игроки “Баварии”, неосторожно сыграл в своей штрафной с Команом, и рефери, посмотрев повтор, назначил пенальти. К точке подошел Левандовский – точный удар и 30-й гол в чемпионате. Итог первого тайма: Левандовский – Холанд 2:2.

Во втором тайме на пенальти уже могла претендовать “Боруссия”, но рефери простил Киммиха, который подтолкнул в спину Ройса.

У “Баварии” был контроль, а “Боруссия” потеряла из-за травмы Холанда. Учитывая, что Дортмунд и так начинал матч без Аканджи, Санчо, Геррейру и Рейны, соотношение сил стало совсем не равным. Вместо Холанда на поле поле вышел форвард резервной команды BVB Штефен Тиггес. Поэтому не нужно упрекать Дортмунд за желание просто отбиться во втором тайме. Да и натиск “Баварии” не был настолько ужасным. “Боруссия” более-менее защищалась хорошо, хозяева особенно не спешили и игра просто стала скучной.

Но “Бавария” все-таки решила дожать BVB. В последние десять минут “Рекормайстер” увеличил давление, и в итоге добил Дортмунд двумя дальними ударами. Сначала Горетцка забил победный гол, а затем 31-м мячом в чемпионате отметился Левандовский.

4:2. “Боруссия” могла бы выигрывать по ходу матча 0:3, но “Баварию” смутить чем-то сложно. Команда Ханси Флика как всегда показала свой класс, характер, и стопроцентную убежденность в своем превосходстве. Лидерство “Лейпцига” в чемпионате продлилось всего три часа.

фото - dpa/Автор – неизвестный

Бундеслига, 24-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Боруссия” Дортмунд 4:2

Голы: Левандовский 26, Левандосвкий 44 (пен.), Горетцка 88, Левандовский 90 – Холанд 2, Холанд 9

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг (Хави Мартинес 70), Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане (Эрнандес 90+1), Мюллер (Чупо-Мотинг 90+1), Коман (Гнабри 66) – Левандовский

“Боруссия”: Хитц – Загаду (Морей 70), Хуммельс, Джан – Шульц, Дилэйни (Беллингем 70), Дауд, Менье – Азар (Брандт 60), Ройс (Рейньер 76) – Холанд (Тиггес 60)

Предупреждения: Левандовский 27 – Менье 29