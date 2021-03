Холанд оформил самый быстрый дубль в ворота Баварии на Альянц Арене

"Бавария" дома принимает "Боруссию Д" в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. Гости сумели дважды забить уже к девятой минуте встречи усилиями Эрлинга Холанда. Норвежец стал автором самого быстрого дубля в ворота мюнхенцев на их же стадионе. Для этого достижения ему понадобилось 8 минут и 41 секунда.

