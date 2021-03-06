Холанд оформил самый быстрый дубль в ворота Баварии на Альянц Арене

"Бавария" дома принимает "Боруссию Д" в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. Гости сумели дважды забить уже к девятой минуте встречи усилиями Эрлинга Холанда. Норвежец стал автором самого быстрого дубля в ворота мюнхенцев на их же стадионе. Для этого достижения ему понадобилось 8 минут и 41 секунда.

Erling Haaland has scored the quickest brace by an opposition player at the Allianz Arena in Bundesliga history.



8 minutes, 41 seconds. ⏱#DerKlassiker pic.twitter.com/zFlFU0jQip — Squawka Football (@Squawka) March 6, 2021

Второй гол во встрече стал уже четвертым для форварда в этом сезоне в ворота мюнхенцев. Последний раз такое давалось Криштиану Роналду четыре года назад, когда он пять раз за сезон огорчил "Баварию".

Отметим, что на взятие ворот Холанда до перерыва дублем ответил Левандовский, сравняв счет в матче.

Всего на счету норвежца 29 голов и восемь асистов в 28 встречах этого сезона.