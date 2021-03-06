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Холанд забил 100 голов в карьере быстрее за Месси, Роналду, Ибру и Мбаппе
Эрлинг наколотил сотню мячей за 146 матчей
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 24-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2.
Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд
Таким образом, 20-летний нападающий достиг отметки в 100 голов в карьере. Чтобы покорить данный показатель Эрлинг провел 146 поединков.
Примечательно, что форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе для достижения рубежа в 100 забитых мячей понадобилось 180 матчей, капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси - 210, нападающему "Милану" Златану Ибрагимовичу - 245, а страйкеру туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду - 301.
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