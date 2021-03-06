СМИ: ПСЖ согласился платить Алабе 24 млн евро в год

У Давида Алабы заканчивается контракт с "Баварией" этим летом и футболист продолжает искать самые выгодные условия для себя. Французский "Пари Сен-Жермен" согласился платить игроку 465 тыс евро (400 тыс фунтов) в неделю. За год сумма составит 24 млн евро. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Однако приоритетом немец выбирает трансфер в "Челси" или "Реал", но пока ни одна из команд не может удовлетворить финансовые аппетиты австрийца.

Агент футболиста заверил, что последнее слово будет именно за Давидом. Пока он еще находится в раздумьях.

Ранее сообщалось, что Алаба объявил об уходе из "Баварии" после 10 лет в клубе. 28-летний игрок ищет новые вызовы, ведь выиграл с мюнхенцами все возможные титулы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 55 млн евро.