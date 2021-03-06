  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. СМИ: ПСЖ согласился платить Алабе 24 млн евро в год
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: ПСЖ согласился платить Алабе 24 млн евро в год

Германия
(1 голосов)

Аппетиты будут утолены?

СМИ: ПСЖ согласился платить Алабе 24 млн евро в год

Twitter Баварії

Новина українською

У Давида Алабы заканчивается контракт с "Баварией" этим летом и футболист продолжает искать самые выгодные условия для себя. Французский "Пари Сен-Жермен" согласился платить игроку 465 тыс евро (400 тыс фунтов) в неделю. За год сумма составит 24 млн евро. Об этом сообщает английское издание The Sun.

Однако приоритетом немец выбирает трансфер в "Челси" или "Реал", но пока ни одна из команд не может удовлетворить финансовые аппетиты австрийца.

Агент футболиста заверил, что последнее слово будет именно за Давидом. Пока он еще находится в раздумьях.

Ранее сообщалось, что Алаба объявил об уходе из "Баварии" после 10 лет в клубе. 28-летний игрок ищет новые вызовы, ведь выиграл с мюнхенцами все возможные титулы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 55 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...