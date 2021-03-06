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Нойер догнал Румменигге по количеству игр за Баварию
У Мануэля 422 игры за мюнхенцев, рекорд - 661 поединок
В матче 24-го тура Бундеслиги мюнхенская
Ворота хозяев в этом поединке защищал капитан "красных" Мануэль Нойер. Для голкипера эта игра стала 422-й в футболке "Баварии". По этому показателю 34-летний Нойер догнал бывшего форварда мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге.
Лидером по количеству сыгранных матчей в составе "Баварии" является бывший вратарь Зепп Майер - у него 661 поединок.
422 – Manuel Neuer plays his 422nd competitive match for @FCBayern_EN, drawing level with Karl-Heinz Rummenigge. Legends. #FCBBVB pic.twitter.com/RuMszjBrxE— OptaFranz (@OptaFranz) March 6, 2021
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