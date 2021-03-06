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Нойер догнал Румменигге по количеству игр за Баварию

Германия
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У Мануэля 422 игры за мюнхенцев, рекорд - 661 поединок

Нойер догнал Румменигге по количеству игр за Баварию

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В матче 24-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2.

Ворота хозяев в этом поединке защищал капитан "красных" Мануэль Нойер. Для голкипера эта игра стала 422-й в футболке "Баварии". По этому показателю 34-летний Нойер догнал бывшего форварда мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге.

Лидером по количеству сыгранных матчей в составе "Баварии" является бывший вратарь Зепп Майер - у него 661 поединок.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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