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Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией
Только так его можно остановить
Скриншот Megogo
"Бавария" противостояла "Боруссии Д" в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Эрлинг Холанд еще в первом тайме
На 53-й минуте встречи норвежец в стыке с Джеромом Боатенгом получил повреждения и нуждался в помощи врачей. После медицинского вмешательства за пределами поля он вернулся в игру, но на 60-й минуте все-таки был заменен. На фото видно рану на правой ноге.
Кроме того, что второй забитый гол
Отметим, что в этом сезоне Эрлинг уже пропустил месяц из-за травм.
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