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Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией

Германия
(1 голосов)

Только так его можно остановить

Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией

Скриншот Megogo

Новина українською

"Бавария" противостояла "Боруссии Д" в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Эрлинг Холанд еще в первом тайме оформил самый быстрый дубль в ворота "Баварии" на Альянц Арене в истории. А вот вторая половина встречи для него началась не слишком удачно.

На 53-й минуте встречи норвежец в стыке с Джеромом Боатенгом получил повреждения и нуждался в помощи врачей. После медицинского вмешательства за пределами поля он вернулся в игру, но на 60-й минуте все-таки был заменен. На фото видно рану на правой ноге.

Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией - изображение 1

Кроме того, что второй забитый гол стал 100-м в карьере 20-летнего норвежца, Холанд довел количество мячей в чемпионате до 19, сравнявшись в списке бомбардиров с форвардом "Айнтрахта" Андре Силвой.

Отметим, что в этом сезоне Эрлинг уже пропустил месяц из-за травм.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
Megogo

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
06.03.2021 в 21:50
Крутой парнишка!!!
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