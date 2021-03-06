Холанд травмировал ногу до крови и был заменен в матче с Баварией

"Бавария" противостояла "Боруссии Д" в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Эрлинг Холанд еще в первом тайме оформил самый быстрый дубль в ворота "Баварии" на Альянц Арене в истории . А вот вторая половина встречи для него началась не слишком удачно.

На 53-й минуте встречи норвежец в стыке с Джеромом Боатенгом получил повреждения и нуждался в помощи врачей. После медицинского вмешательства за пределами поля он вернулся в игру, но на 60-й минуте все-таки был заменен. На фото видно рану на правой ноге.

Кроме того, что второй забитый гол стал 100-м в карьере 20-летнего норвежца , Холанд довел количество мячей в чемпионате до 19, сравнявшись в списке бомбардиров с форвардом "Айнтрахта" Андре Силвой.

Отметим, что в этом сезоне Эрлинг уже пропустил месяц из-за травм.