Левандовски забил больше всего голов в ворота Боруссии Д в истории Бундеслиги

В субботу "Бавария" одолела "Боруссию" (4:2) благодаря хет-трику Роберта Левандовски.

У польского форварда теперь 22 мяча в 14 играх против дортмундской команды. Ни один футболист в истории Бундеслиги не забивал "Боруссии" больше Левандовски.

Также Левандовски вышел на 2-е место по хет-трикам в Бундеслиге. На его счету таковых 12. Это позволило Роберту выйти на второе место Бундеслиги по данному показателю, сравнявшись с Клаусом Фишером и Марио Гомесом. Больше хет-триков в Бундеслиге сделал лишь экс-игрок "Баварии" Герд Мюллер (32).