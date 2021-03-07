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Холанд избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть с Севильей в ЛЧ

Германия
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Хорошие вести для дортмундцев

Холанд избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть с Севильей в ЛЧ

Скриншот Megogo

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Эрлинг Холанд в субботу оформил самый быстрый дубль в ворота "Баварии" (4:2) на Альянц Арене в истории.

Но вот вторая половина встречи для него началась не слишком удачно – на 53-й минуте встречи норвежец в стыке с Джеромом Боатенгом получил повреждения и нуждался в помощи врачей. После медицинского вмешательства за пределами поля он вернулся в игру, но на 60-й минуте все-таки был заменен.

"Он дал знак, что ничего серьезного. Небольшой ушиб. Эрлинг играет в каждом матче, и так – неделя за неделей. Мы должны немного защищать его", – заявил наставник "Боруссии" Эдин Терзич после игры.

На вопрос о том, сыграет ли Холанд во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей", тренер ответил утвердительно.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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