Холанд избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть с Севильей в ЛЧ

Эрлинг Холанд в субботу оформил самый быстрый дубль в ворота "Баварии" (4:2) на Альянц Арене в истории.

Но вот вторая половина встречи для него началась не слишком удачно – на 53-й минуте встречи норвежец в стыке с Джеромом Боатенгом получил повреждения и нуждался в помощи врачей. После медицинского вмешательства за пределами поля он вернулся в игру, но на 60-й минуте все-таки был заменен.

"Он дал знак, что ничего серьезного. Небольшой ушиб. Эрлинг играет в каждом матче, и так – неделя за неделей. Мы должны немного защищать его", – заявил наставник "Боруссии" Эдин Терзич после игры.

На вопрос о том, сыграет ли Холанд во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Севильей", тренер ответил утвердительно.