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Бавария - Боруссия Дортмунд 4:2. Обзор матча и видео голов
Смотреть видео обзор матча Бавария – Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, 6 марта 2021
Фото: Reuters/Автор - неизвестен
Роберту Левандовскому осталось забить десять мячей в десяти турах, чтобы побить рекорд Герда Мюллера – 40 голов в чемпионате. После 24 туров у Левандовского 31 гол. Вчера он сделал хет-трик в ворота “Боруссии” Дортмунд. BVB выигрывал 2:0 на девятой минуте после дубля Эрлинга Холанда, но “Бавария” до конца тайма сравняла счет, а в конце игры вырвала победу. Эта победа вернула “Баварии” первое место в турнирной таблице, Дортмунд – шестой.
Бундеслига, 24-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
Голы: Левандовский 26, Левандосвкий 44 (пен.), Горетцка 88, Левандовский 90 – Холанд 2, Холанд 9
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