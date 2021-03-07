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Бавария - Боруссия Дортмунд 4:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария – Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, 6 марта 2021

Бавария - Боруссия Дортмунд 4:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Reuters/Автор - неизвестен

UA-Футбол
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Роберту Левандовскому осталось забить десять мячей в десяти турах, чтобы побить рекорд Герда Мюллера – 40 голов в чемпионате. После 24 туров у Левандовского 31 гол. Вчера он сделал хет-трик в ворота “Боруссии” Дортмунд. BVB выигрывал 2:0 на девятой минуте после дубля Эрлинга Холанда, но “Бавария” до конца тайма сравняла счет, а в конце игры вырвала победу. Эта победа вернула “Баварии” первое место в турнирной таблице, Дортмунд – шестой.

Бундеслига, 24-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен – “Боруссия” Дортмунд 4:2

Голы: Левандовский 26, Левандосвкий 44 (пен.), Горетцка 88, Левандовский 90 – Холанд 2, Холанд 9

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Эрлинг Холанд
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