Горецка: Даже после 0:2 мы верили, что победим Боруссию

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (4:2) в рамках Бундеслиги.

"Матчи против "Боруссии", ввиду моего прошлого, для меня всегда очень особенные. Если бы стадион был полон, то забить решающий мяч в концовке встречи это нечто невероятное.

Мы победили заслуженно. Но мы плохо вошли в игру. После 0:2 мы показали, что хотим непременно одержать победу. Мы показали очень энергичную игру, и самое позднее после первого гола мы на 100 процентов верили, что можем победить.

"Дортмунд" затем сосредоточился на обороне. Но если постоянно оказывать давление, то рано или поздно мяч все же окажется в воротах. Мы невероятно счастливы", – сказал Горецка официальному сайту "Баварии".