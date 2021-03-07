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Бундеслига. Ошибка кипера подарила Кельну ничью в матче с Вердером
Хектор забил важный гол
Фото: imago images/Revierfoto/Автор - неизвестен
Бундеслига, 24-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
“Кельн” – “Вердер” Бремен 1:1
Голы: Хектор 83 – Сарджент 66
“Кельн”: Тимо Хорн – Яннес Хорн, Мере, Каттербах – Вольф, Мейер, Скири, Реджбечай (Хектор 71), Якобс (Лимниос 71) – Дуда (Деннис 71), Тильманн (Дрекслер 67)
“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович – Аугустинссон (Агу 90+1), Эггештайн, Мевальд (Шмид 57), Гебре Селассие – Сарджент (Зельке 86) – Фюллькруг (Биттенкур 57), Рашица
Предупреждения: Якобс 21, Дрекслер 80
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