"Если бы фол был на игроке Баварии, то арбитр бы свистнул". Ройс высказался после проигрыша Боруссии Д

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал фол на Эмре Джане перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте поединка с "Баварией". Встречу обслуживал Марко Фриц. Цитирует Ройса Sky Germany.

"Я скажу вам крайне честно: если бы это был фол на игроке "Баварии", то его бы зафиксировали. Так оно и есть".

Marco Reus unhappy with referee Marco Fritz after Emre Can was fouled in the build-up to Bayern Munich's third goal yesterday:



"I'll tell you in all honesty: If that was a foul against a Bayern player then it would have been given. That's just the way it is." (Sky Germany) — Get German Football News (@GGFN_) March 7, 2021

Отметим, что Марко Ройс остается чуть ли не единственным лидером "шмелей", который не защищал цвета "Баварии", и доказывает свою преданность "Боруссии Д". Он выступает за команду с 2012 года.