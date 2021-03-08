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"Если бы фол был на игроке Баварии, то арбитр бы свистнул". Ройс высказался после проигрыша Боруссии Д

Германия
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"Если бы фол был на игроке Баварии, то арбитр бы свистнул". Ройс высказался после проигрыша Боруссии Д

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал фол на Эмре Джане перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте поединка с "Баварией". Встречу обслуживал Марко Фриц. Цитирует Ройса Sky Germany.

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"Я скажу вам крайне честно: если бы это был фол на игроке "Баварии", то его бы зафиксировали. Так оно и есть".

Отметим, что Марко Ройс остается чуть ли не единственным лидером "шмелей", который не защищал цвета "Баварии", и доказывает свою преданность "Боруссии Д". Он выступает за команду с 2012 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Марко Ройс Леон Горецка Эмре Джан
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
08.03.2021 в 12:50
Ну це ж всесвітня практика... Більшість із суперечливих ситуацій, а їх за словами відомого арбітра до 70%, "дивляться очами" Грандів чи Господарів!
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