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"Если бы фол был на игроке Баварии, то арбитр бы свистнул". Ройс высказался после проигрыша Боруссии Д
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Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал фол на Эмре Джане перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте поединка с "Баварией". Встречу обслуживал Марко Фриц. Цитирует Ройса Sky Germany.
"Я скажу вам крайне честно: если бы это был фол на игроке "Баварии", то его бы зафиксировали. Так оно и есть".
Marco Reus unhappy with referee Marco Fritz after Emre Can was fouled in the build-up to Bayern Munich's third goal yesterday:— Get German Football News (@GGFN_) March 7, 2021
"I'll tell you in all honesty: If that was a foul against a Bayern player then it would have been given. That's just the way it is." (Sky Germany)
Отметим, что Марко Ройс остается чуть ли не единственным лидером "шмелей", который не защищал цвета "Баварии", и доказывает свою преданность "Боруссии Д". Он выступает за команду с 2012 года.
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