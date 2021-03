"Если бы фол был на игроке Баварии, то арбитр бы свистнул". Ройс высказался после проигрыша Боруссии Д

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал фол на Эмре Джане перед голом Леона Горетцки на 88-й минуте поединка с "Баварией". Встречу обслуживал Марко Фриц. Цитирует Ройса Sky Germany.

Marco Reus unhappy with referee Marco Fritz after Emre Can was fouled in the build-up to Bayern Munich's third goal yesterday:



"I'll tell you in all honesty: If that was a foul against a Bayern player then it would have been given. That's just the way it is." (Sky Germany)