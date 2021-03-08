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Кингсли Коман отклонил предложение Баварии о продлении контракта

Германия
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Игроком интересуется МЮ

Кингсли Коман отклонил предложение Баварии о продлении контракта

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом, пишет Kicker. Футболист отклонил предложение о продлении соглашения.

Нынешний контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. "Бавария" предложила игроку продлить соглашение до лета 2026 года. Переговоры между клубом и хавбеком приостановлены.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 9 точными передачами. Сообщалось, что игроком активно интересуется "МЮ".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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