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Кингсли Коман отклонил предложение Баварии о продлении контракта
Игроком интересуется МЮ
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом, пишет Kicker. Футболист отклонил предложение о продлении соглашения.
Нынешний контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. "Бавария" предложила игроку продлить соглашение до лета 2026 года. Переговоры между клубом и хавбеком приостановлены.
В этом сезоне футболист провел 19 матчей в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 9 точными передачами. Сообщалось, что игроком активно интересуется "МЮ".
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