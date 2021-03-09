Челси попытается подписать защитника Лейпцига в летнее трансферное окно

"Челси" интересуется защитником "Лейпцига" Ибраима Конате, пишет Goal со ссылкой на France Football.

По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что "Челси" готов сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за "Лейпциг", на его счету 1 гол.