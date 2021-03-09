Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси попытается подписать защитника Лейпцига в летнее трансферное окно
Лондонцы намерены усилить линию защиты
"Челси" интересуется защитником "Лейпцига" Ибраима Конате, пишет Goal со ссылкой на France Football.
По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что "Челси" готов сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за "Лейпциг", на его счету 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи
- "Лучше уйти в аренду". Хавбек Динамо признался, что благодарен Хацкевичу за честность
- Юрий Береза: Возродить тот Металлист невозможно, как и Днепр
- Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 4:2. Повторение старой истории
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...