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Челси попытается подписать защитника Лейпцига в летнее трансферное окно

Германия
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Лондонцы намерены усилить линию защиты

Челси попытается подписать защитника Лейпцига в летнее трансферное окно

Новина українською

"Челси" интересуется защитником "Лейпцига" Ибраима Конате, пишет Goal со ссылкой на France Football.

По информации источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что "Челси" готов сделать предложение по игроку в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Конате провел 15 матчей за "Лейпциг", на его счету 1 гол.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Ибраима Конате Челси
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