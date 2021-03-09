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Румменигге, Феллер и Ватцке отреагировали на намерение Йоахима Лева оставить Бундестим

Германия
(1 голосов)

Через 15 лет

Румменигге, Феллер и Ватцке отреагировали на намерение Йоахима Лева оставить Бундестим

Tagesspiegel

Новина українською

Руководители клубов Бундеслиги прокомментировали заявленную отставку наставника национальной сборной Германии Йоахима Лева после финальной части чемпионата Европы.

Карл-Хайнц Румменигге (генеральный директор "Баварии"): "Лев сформировал чрезвычайно успешную эру немецкого футбола, выиграв чемпионат мира 2014 года в Бразилии как кульминационный момент. Бавария очень благодарна ему. Он заслужил достойное чествование".

Ганс-Йоахим Ватцке (управляющий директор Боруссии Дортмунд): "Решение Иоахима Льва заслуживает большого уважения, поскольку это решение его собственное. Лев сделал большие дела для немецкого футбола, когда он был тренером национальной команды. Все в немецком футболе озабочены тем, чтобы сборная была готова, чтобы позволить Йоахиму Леву закончить свою работу летом ".

Руди Феллер (управляющий директор Байера): "Решение Йоги Лева заслуживает уважения. Он и его команды продемонстрировали нам великолепный футбол на многих турнирах и добились больших достижений для немецкого спорта, выиграли Кубок мира 2014 года. Теперь Йоги имеет шанс поехать на чемпионат Европы этим летом и прекрасно закончить. Мы все будем держать кулаки за него, - цитирует Kicker.

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В статье: Германия Йоахим Лев Руди Фёллер Карл-Хайнц Руммениге
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