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Заменить Лева. Известный главный претендент на пост тренера сборной Германии
Не Клопп
The Sun
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии после того, как команду покинет Йоахим Лев.
Bild сообщает, что основными кандидатами на эту должность были Ханси Флик и Юрген Клопп. Однако тренер "Ливерпуля" дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.
Если Флик захочет стать тренером сборной, то получит эту возможность. Вероятно, "Бавария" не будет препятствовать уходу Флика, поскольку с уважением и благодарностью относится к нему после 6 титулов, которые команда выиграла за последние 1,5 года.
Сегодня стало известно, что Йоахим Лев попросил Немецкий футбольный союз разорвать контракт после Евро-2020. Сначала соглашение было рассчитано до ЧМ-2022.
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