  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Заменить Лева. Известный главный претендент на пост тренера сборной Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заменить Лева. Известный главный претендент на пост тренера сборной Германии

Германия
(2 голосов)

Не Клопп

Заменить Лева. Известный главный претендент на пост тренера сборной Германии

The Sun

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии после того, как команду покинет Йоахим Лев.

Bild сообщает, что основными кандидатами на эту должность были Ханси Флик и Юрген Клопп. Однако тренер "Ливерпуля" дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.

Читайте такжеФлик: Лев проделал отличную работу в сборной. Уверен, Германия проявит себя на Евро

Если Флик захочет стать тренером сборной, то получит эту возможность. Вероятно, "Бавария" не будет препятствовать уходу Флика, поскольку с уважением и благодарностью относится к нему после 6 титулов, которые команда выиграла за последние 1,5 года.

Сегодня стало известно, что Йоахим Лев попросил Немецкий футбольный союз разорвать контракт после Евро-2020. Сначала соглашение было рассчитано до ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Йоахим Лев Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 00:00
Боссы Баварии так просто расстанутся с тренером, у которого все ок? Сам тренер перейдет на работу в сборной, потеряв в зарплате?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...