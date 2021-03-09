Заменить Лева. Известный главный претендент на пост тренера сборной Германии

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии после того, как команду покинет Йоахим Лев.

Bild сообщает, что основными кандидатами на эту должность были Ханси Флик и Юрген Клопп. Однако тренер "Ливерпуля" дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.

Если Флик захочет стать тренером сборной, то получит эту возможность. Вероятно, "Бавария" не будет препятствовать уходу Флика, поскольку с уважением и благодарностью относится к нему после 6 титулов, которые команда выиграла за последние 1,5 года.

Сегодня стало известно, что Йоахим Лев попросил Немецкий футбольный союз разорвать контракт после Евро-2020. Сначала соглашение было рассчитано до ЧМ-2022.