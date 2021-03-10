Бундеслига. Вердер увеличивает отрыв от аутсайдеров

Матч двадцатого тура между “Арминией” и “Вердером” не состоялся несколько недель назад из-за снегопада. К новой дате поединка “Арминия” сменила тренера, надеясь, что с Франком Крамером ей удастся улучшить результаты и избежать вылета. Пока назначение 48-летнего тренера не оправдывает себя. С Крамером “Арминия” набрала одно очко в матчах с “Унионом” и “Вердером” и не забила ни одного гола.

Чем ближе конец чемпионата, тем менее зрелищными становятся матчи между командами, которые борются за выживание. На днях kicker поставил оценку 6 (худшую из возможных) игре между “Шальке” и “Майнцом” (0:0). Только шестой раз в истории матч Бундеслиги удостоился такой низкой оценки. Не заслуживает хвалебных эпитетов и игра “Арминии” с “Вердером”.

“Арминия” нанесла более двадцати ударов по воротам гостям, но в ее действиях было слишком много хаоса и ни один удар так и не стал результативным. Не лучше выглядел “Вердер”, но ему удалось выжать два гола из пяти ударов. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала защитники Билефельда упустили Рашицу, и он рикошетом от ноги Пипера, отправил мяч в ворота (Сарджент добил его с линии для надежности), а затем Мевальд замкнул пас Эггештайна с фланга.

После этой победы у “Вердера” 30 очков. Команда Флориана Кофельдта имеет 11 пунктов отрыва от зоны вылета. “Арминия” третья с конца с 19 очками.

Бундеслига, 20-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Вердер” Бремен 0:2

Голы: Сарджент 47, Мевальд 75

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен (Де Медина 52) – Кунзе (Шипплок 77), Притль – Доан, Майер (Гебауэр 77), Хартель (Влап 62) – Фогльзаммер (Клос 62)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Топрак, Велькович – Агу (Аугустинссон 46), Биттенкур (Фюллькруг 64), Эггештайн, Гебре Селассие – Рашица (Зельке 83), Шмид (Грос 85) – Сарджент (Мевальд 64)

Предупреждение: Пипер 90+6 – Фридль 35, Эггештайн 86

Удаление: де Медина 71