Йоахим Лев заявил о своих амбициях после завершения работы со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал свое решение уйти из Бундестима после Евро-2020.

Я очень мотивирован и с нетерпением жду предстоящих матчей сборной в марте, а также чемпионата Европы.

С уходом из сборной моя тренерская карьера не закончится. Потому что мне нравится ежедневная работа с игроками на поле. Я люблю проводить индивидуальные тренировки с игроками.