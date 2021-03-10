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Йоахим Лев заявил о своих амбициях после завершения работы со сборной Германии
Хочет работать с клубом
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал свое решение уйти из Бундестима после Евро-2020.
Я очень мотивирован и с нетерпением жду предстоящих матчей сборной в марте, а также чемпионата Европы.
С уходом из сборной моя тренерская карьера не закончится. Потому что мне нравится ежедневная работа с игроками на поле. Я люблю проводить индивидуальные тренировки с игроками.
Я сделаю все, чтобы порадовать наших фанатов и достичь успеха на Евро. Я знаю, что этого хочет вся команда, - цитирует Kicker.
Накануне Лев попросил Немецкий футбольный союз разорвать контракт с ним после Евро-2020. Соглашение было рассчитано на ЧМ-2022.
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