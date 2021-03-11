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Баварию может возглавить Юлиан Нагельсманн

Германия
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Такое случится, если Флик покинет команду

Баварию может возглавить Юлиан Нагельсманн

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" рассматривает Юлиана Нагельсмана в качестве возможной замены Хансу-Дитеру Флику на посту главного тренера команды.

Нынешний наставник "Лейпцига" может перейти в стан действующего чемпиона Германии, если Ханс-Дитер Флик решит стать тренером сборной страны.

По информации 90min.de, немецкий футбольный союз не собирается по собственной инициативе начинать переговоры с тренером, имеющим действующий контракт с клубом. Но если Флик сам выразит заинтересованность, тогда вероятность его ухода в сборную высока.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
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