Баварию может возглавить Юлиан Нагельсманн

Мюнхенская "Бавария" рассматривает Юлиана Нагельсмана в качестве возможной замены Хансу-Дитеру Флику на посту главного тренера команды.

Нынешний наставник "Лейпцига" может перейти в стан действующего чемпиона Германии, если Ханс-Дитер Флик решит стать тренером сборной страны.

По информации 90min.de, немецкий футбольный союз не собирается по собственной инициативе начинать переговоры с тренером, имеющим действующий контракт с клубом. Но если Флик сам выразит заинтересованность, тогда вероятность его ухода в сборную высока.