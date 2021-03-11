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Вольфсбург может потерять наставника
Уйдет в Менхенгладбах?
Оливер Гласнер готов покинуть пост главного тренера "Вольфсбурга" на фоне расторжения отношений клуба со спортивным директором Йоргом Шмадтке.
Как сообщает Bild, "Боруссия" Монхенгладбах - возможное место нового назначения тренера, если он все-таки уйдет из "Вольфсбурга".
Австриец Оливер Гласнер возглавляет "Вольфсбург" с 2019 года.
"Вольфсбург" идет на 3 позиции в турнирной таблице Бундеслиги.
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