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Вольфсбург может потерять наставника

Германия
(1 голосов)

Уйдет в Менхенгладбах?

Вольфсбург может потерять наставника

Новина українською

Оливер Гласнер готов покинуть пост главного тренера "Вольфсбурга" на фоне расторжения отношений клуба со спортивным директором Йоргом Шмадтке.

Как сообщает Bild, "Боруссия" Монхенгладбах - возможное место нового назначения тренера, если он все-таки уйдет из "Вольфсбурга".

Австриец Оливер Гласнер возглавляет "Вольфсбург" с 2019 года.

"Вольфсбург" идет на 3 позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Боруссия (Менхенгладбах) Оливер Гласнер
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