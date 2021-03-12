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РБ Лейпциг объявил о подписании форварда Аякса

Германия
(1 голосов)

Но играть будет только с 1 июля

РБ Лейпциг объявил о подписании форварда Аякса

Фото: RBLeipzig

Новина українською

Нападающий"Аякса" Брайан Бробби перешел в немецкий "РБ Лейпциг". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2025 года. Нидерландский футболист присоединится к новому клубу в июле.

Сумма трансфера не сообщается. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Бробби - воспитанник "Аякса" и находился в структуре клуба с 2010 года. За первую команду во всех турнирах форвард провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что в текущем турнире Бундеслиги "РБ Лейпциг" занимает второе место, оставая от "Баварии" на два очка.

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В статье: РБ Лейпциг Брайан Бробби
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Источник:
РБ Лейпциг

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