РБ Лейпциг объявил о подписании форварда Аякса

Нападающий"Аякса" Брайан Бробби перешел в немецкий "РБ Лейпциг". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2025 года. Нидерландский футболист присоединится к новому клубу в июле.

Сумма трансфера не сообщается. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Бробби - воспитанник "Аякса" и находился в структуре клуба с 2010 года. За первую команду во всех турнирах форвард провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что в текущем турнире Бундеслиги "РБ Лейпциг" занимает второе место, оставая от "Баварии" на два очка.