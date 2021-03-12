Наставник Баварии прокомментировал наличие конфликта со спортивным директором клуба

У наставника "Баварии" 56-летнего Ханси Флика имеются расхождения в позициях и напряжение в отношениях со спортивным директором клуба 44-летним Хасаном Салихамиджичем.

На пресс-конференции коуча "Баварии" спросили об этом и он в ответ не возразил: "В браке, в партнерстве всегда могут быть разногласия, - заметил он, - да". Он добавил, что все "вполне нормально", но "не всегда единодушно".

Я и Салихамиджич "работаем в "Баварии", и мы должны ради блага"... Флик не закончил этого предложения. "В конце концов, важно, чтобы мюнхенская "Бавария" была успешной. Мы вместе пытаемся сформировать рабочий процесс таким образом, чтобы мы оба принимали в нем участие".

В то же время различия между Фликом и Салихамиджичем касаются оценки вратаря Александра Нюбеля и испанского опорника Марка Рока. Также речь идет о нескольких игроках молодежного состава.

Боссы "Баварии", отмечает Kicker, знают об этой напряжении. И хотя благодарны Флику, который дал им 6 титулов за один сезон и объединил команду, но и поддерживают своего спортивного директора и его кадровые решения.

Напомним, по слухам Ханси Флик после отставки из "Баварии" возглавит сборную Германии, которую, в свою очередь, после Евро-2021 покинет Йоахим Лев.