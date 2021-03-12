Возглавить спасение Шальке 04 должен известный немецкий специалист

В "Шальке 04" хотят назначить Ральфа Рангника новым спортивным директором. Об этом шла речь на последнем заседании наблюдательного совета Шальке.

Соглашения пока нет, а некоторые вопросы остаются открытыми - особенно в отношении свободы действий 62-летнего специалиста.

Рангника связывали с Бундестимом, но он сам сказал, что другие варианты, отмечает Kicker.

В пятницу вечером наблюдательный совет подчеркнула, "что сообщение о существовании" предварительной договоренности "между ФК" Шальке-04 "и Ральфом Рангник или его советником не соответствуют действительности".

Наблюдательный совет прямо не отрицает, что Рангник является кандидатом на должность спортивного директора.

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Инициатором плана Рангника есть группа игроков "Шальке", которые хотят реорганизовать клуб. По-прежнему в "Хоффенхайме" и "Лейпциге" Рангник должен заниматься организацией и определять направление развития.

Идея приглашения Рангника витает с лета 2020 года. Тогда от идеи отказались, а вернулись после нескольких потрясений за последнее время. И клуб снова открыл двери Рангнику.

Ральф Рангник - экс-футболист 1976-1988 годов. С 1988 года работает тренером.

"Шальке 04" идет на последнем 18-м месте в немецкой Бундеслиге. Завтра у команды поединок на выезде с "Вольфсбургом". Начало в 16:30 по Киеву.