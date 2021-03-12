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Возглавить спасение Шальке 04 должен известный немецкий специалист
Он сам еще не определился
В "Шальке 04" хотят назначить Ральфа Рангника новым спортивным директором. Об этом шла речь на последнем заседании наблюдательного совета Шальке.
Соглашения пока нет, а некоторые вопросы остаются открытыми - особенно в отношении свободы действий 62-летнего специалиста.
Рангника связывали с Бундестимом, но он сам сказал, что другие варианты, отмечает Kicker.
В пятницу вечером наблюдательный совет подчеркнула, "что сообщение о существовании" предварительной договоренности "между ФК" Шальке-04 "и Ральфом Рангник или его советником не соответствуют действительности".
Наблюдательный совет прямо не отрицает, что Рангник является кандидатом на должность спортивного директора.
Инициатором плана Рангника есть группа игроков "Шальке", которые хотят реорганизовать клуб. По-прежнему в "Хоффенхайме" и "Лейпциге" Рангник должен заниматься организацией и определять направление развития.
Идея приглашения Рангника витает с лета 2020 года. Тогда от идеи отказались, а вернулись после нескольких потрясений за последнее время. И клуб снова открыл двери Рангнику.
Ральф Рангник - экс-футболист 1976-1988 годов. С 1988 года работает тренером.
"Шальке 04" идет на последнем 18-м месте в немецкой Бундеслиге. Завтра у команды поединок на выезде с "Вольфсбургом". Начало в 16:30 по Киеву.
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