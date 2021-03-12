Бундеслига. Страдания Гладбаха продолжаются

Шестое подряд поражение во всех турнирах (четвертое в Бундеслиге). Семь матчей без побед в чемпионате Германии. Риск опуститься на двенадцатое место в чемпионате по итогам тура. Кризис “Боруссии” Менхенгладбах продолжается. Будет ли спортивный директор “жеребцов” Макс Эберль и дальше защищать в прессе главного тренера Марко Розе?

Сегодняшнего поражения легко можно было избежать. Як подсчитал kicker, в последних шести матчах “Боруссия” создала всего 17 голевых моментов (в среднем 2.8 за игру). Результат на уровне “Шальке”. Сегодня же Гладбах не был настолько беспомощным в атаке. Напротив. Моментов, созданных в матче против “Аугсбурга”, хватило б на несколько поединков. Итоговый xG “Боруссии” – 3.7. Это более, чем достаточно.

Однако “жеребцов” подводила реализация и кипер “Аугсбурга” Рафал Гикевич вновь провел суперматч, призывая обратить на себя внимание тренеров сборной Польши. В первом тайме должны были забивать Нойхаус, Штиндль, Тюрам, Плеа. Дошло до того, что Штиндль не реализовал пенальти, пробив мимо. Не будем искать за плохой реализацией какие-то психологические проблемы. Просто констатируем: Гладбах должен был забивать, и не раз.

“Боруссия” не реализовала свои моменты, а “Аугсбург” забил едва ли не первым ударом. Варгас появился на поле во втором тайме, и через семь минут удачно подключился к угловому.

Гладбах все же забил один гол. Нойхаус воспользовался пасом Вендта и красиво уложил мяч в угол. Но “Боруссия” не смогла преломить игру. Проходит восемь минут и Гладбах снова проигрывает. В этот раз отличился Рихтер.

Последние 15 минут были торжеством открытого футбола. “Боруссия” рисковала и оставляла слишком много свободного пространства у своих ворот. Риск не оправдал себя. Рихтер отдал разрезной пас, Хан оторвался от Эльведи и элегантно перебросил Зоммера.

3:1. “Аугсбург” на десять очков оторвался от зоны вылета, Гладбах скорее всего останется без еврокубков.

Бундеслига, 25-й тур. Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Боруссия” Менхенгладбах 3:1

Голы: Варгас 52, Рихтер 76, Хан 89 – Нойхаус 68

На 38-й минуте Штиндль не реализовал пенальти (мимо)

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны – Штробль (Оксфорд 67), Хедира – Калиджури (Груэсо 67), Бенеш (Варгас 46), Рихтер (Грегорич 90+2) – Хан (Саренрен-Базее 90+2)

“Боруссия”: Зоммер – Вендт (Херрманн 76), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Хофманн – Тюрам (Эмболо 76), Штиндль, Лазаро – Плеа