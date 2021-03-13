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Вердер - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Матч 25 тура Бундеслиги – в прямом эфире

Вердер - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images/Автор - Lukas Barth-Tuttas

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 25-й тур

13 марта 2021. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Читайте такжеВердер - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги на 13.03.21

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен)
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