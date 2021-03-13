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Вердер - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч 25 тура Бундеслиги – в прямом эфире
Фото: Getty Images/Автор - Lukas Barth-Tuttas
Бундеслига, 25-й тур
13 марта 2021. Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен 16:30 “Бавария”
Телетрансляция – Megogo
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