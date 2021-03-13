Киммих достиг отметки в четверть тысячи матчей за Баварию

"Вердер" принимает "Баварию" в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги. На позиции опорного полузащитника у мюнхенцев со стартовых минут появился Джошуа Киммих. Этот матч стал для него 250-м в составе "пивоваров".

На его счету 165 игр в чемпионате Германии, 50 поединков в Лиге Чемпионов, 27 - в Кубке Германии, пять в Суперкубке страны, два - на клубном Чемпионате Мира и один в Суперкубке Европы. За эти встречи игрок записал в свой актив 28 голов и 70 ассистов.

В "Баварию" Джошуа перйшов со "Штуттгарта" за 8,5 млн евро летом 2015 года. С тех пор футболист завоевал с командой 15 трофеев. Контракт между сторонами рассчитан еще два года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 90 млн евро.