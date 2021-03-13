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Левандовский вышел на второе место по количеству мячей в истории Бундеслиги
Роберт забил 268 мячей в рамках чемпионата Германии
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде уверенно обыграла "Вердер" со счетом 3:1.
Третий мяч мюнхенцев в этом поединке забил центральный нападающий Роберт Левандовский - поляк поразил ворота бременцев на 67-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для 32-летнего форварда 268-м в рамках немецкого национального первенства.
Левандовский сравнялся по количеству голов в Бундеслиге с Клаусом Фишером и теперь занимает вторую позицию в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Германии. Лидер по данному показателю Герд Мюллер - у него 365 забитых мячей.
В текущем сезоне Левандовский провел 24 матча в Бундеслиге и забил 32 гола.
⚽ - Robert Lewandowski equals Klaus Fischer in 2nd place all-time for most Bundesliga goals. #SVWFCB #FCBayern pic.twitter.com/Wa5z4loSVc— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 13, 2021
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