Левандовский вышел на второе место по количеству мячей в истории Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде уверенно обыграла "Вердер" со счетом 3:1.

Третий мяч мюнхенцев в этом поединке забил центральный нападающий Роберт Левандовский - поляк поразил ворота бременцев на 67-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для 32-летнего форварда 268-м в рамках немецкого национального первенства.

Левандовский сравнялся по количеству голов в Бундеслиге с Клаусом Фишером и теперь занимает вторую позицию в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Германии. Лидер по данному показателю Герд Мюллер - у него 365 забитых мячей.

В текущем сезоне Левандовский провел 24 матча в Бундеслиге и забил 32 гола.

⚽ - Robert Lewandowski equals Klaus Fischer in 2nd place all-time for most Bundesliga goals. #SVWFCB #FCBayern pic.twitter.com/Wa5z4loSVc