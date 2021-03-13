Бундеслига. Две вратарские ошибки помогли Дортмунду переиграть Герту

“Боруссия” Дортмунд все же так намерена ворваться в первую четверку и подтверждает это намерение результатами на поле. BVB выиграл три из четырех матчей Бундеслиги и приблизился к “Айнтрахту”, который завтра играет с “РБ Лейпциг”, на расстояние в одно очко.

“Герта” была очень пассивна. Всего 29% владения, точность передач 76%, только три удара, и ни один из них в створ. Вести темп игры было поручено Дортмунду.

Первый тайм очень напоминал “фавровские” времена. Темп игры был низкий, “Боруссия” никуда не спешила, играла вальяжно и с чувством собственного превосходства. Мяч не доходил до Холанда – хорошие моменты имели Ройс, Беллингем, Азар.

После перерыва BVB взвинтил темп, и был все ближе к голу. Забитый мяч получился диковинный. Брандт решил пробить издали, и кипер “Герты” Ярстейн пытался применить странную технику отбивания удара. Мяч просвистел мимо его руки – 1:0.

“Боруссия” продолжала создавать моменты, но счет оставался скользким. Однако на 80-й минуте вопрос с победителем фактически отпал. Дарида пошел в грубый подкат против Ройса и получил красную, Паль Дардаи снял с поля Пентека и выпустил вместо него еще одного защитника. “Герте” это не помогло. После прострела Мукоко должен был забивать Рейна, но попал в штангу с ближней дистанции. В следующий раз 16-летний форвард решил пробить сам, и не прогадал – в ближний угол, между ног вратарю. Снова ошибка Ярстейна. Он сделал два суперсэйва, и но и два раза грубо ошибся. Возможно, в следующем матче в воротах “Герты” будет уже Шволов, которого Дардаи усадил в запас после своего назначения.

2:0 – заслуженная победа “Боруссии”.

Бундеслига, 25-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Герта” Берлин 2:0

Голы: Брандт 54, Мукоко 90+1

“Боруссия”: Хитц – Морей (Менье 71), Джан, Хуммельс (Загаду 58), Шульц – Беллингем, Дауд – Ройс (Мукоко 84), Брандт, Азар (Рейна 71) – Холанд

“Герта”: Ярстейн – Дардаи, Штарк, Клюнтер – Тузар – Платтенхардт (Лукебакио 59), Миттельштедт, Дарида, Зефейк (Лекки 59) – Кордоба (Дилросун 68), Пентек (Альдерете 82)

Предупреждения: Шульц 23 – Зефейк 59

Удаление: Дарида 80