Бундеслига. Необъяснимое поражение Байера Арминии

Никто не хочет вылетать. Вчерашняя победа “Майнца” отправила новичка лиги “Арминию” на предпоследнее место, но команда из Билефельда пробыла на нем недолго. В своем матче “Арминия” неожиданно переиграла на выезде леверкузенский “Байер”.

“Байер” начал матч с атак, и должен был забивать не раз, но Амири и Грэй мазали с хороших позиций. Гол в ворота Леверкузена был забит на ровном месте. “Арминия” убежала в контратаку, Венделл потерял на фланге Гебауэра и хавбек “Арминии” выполнил точный прострел на Доана – 1:0.

Ничего в игре не изменилось. “Арминия” все так же сидела в своей штрафной, “Байер” искал выходы к воротам Ортеги. И моменты продолжались, но игроки “Байера” или пробивали мимо, или чудеса реакции демонстрировал кипер “Арминии”.

В результате “Арминия” забила второй гол против хода игры. Снова контратака, в этот раз после углового “Байера”, и теперь на завершении был другой японец – Окугава.

“Байер” продолжил, но смог отыграть только один гол. Седьмое поражение для Леверкузена в чемпионате. Так в Лигу чемпионов не пробьешься.

Бундеслига, 25-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Арминия” Билефельд 1:2

Голы: Шик 85 – Доан 17, Окугава 57

“Байер”: Грилль – Фримпонг, Та, Тапсоба, Венделл – Амири, Арангис, Демирбай (Аларио 46) – Диаби (Виртц 65), Шик, Грэй (Бэйли 46)

“Арминия”: Ортега – Лукоки (Фогльзаммер 76), Нильссон, Пипер, Брюннер – Притль, Майер – Гебауэр (ван дер Хоорн 88), Окугава (Кунзе 81), Доан (Кордова 88) – Клос (Шипплок 81)

Предупреждения: Фримпонг 49, Венделл 90+6 – Пипер 16