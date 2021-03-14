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Флик может уйти в сборную Германии, если Бавария найдёт ему достойную замену

Германия
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Нагельсманн в числе кандидатов

Флик может уйти в сборную Германии, если Бавария найдёт ему достойную замену

Фото: World Index / Автор – неизвестен

Новина українською

Ханси Флик может возглавить сборную Германии до окончания своего контракта с "Баварией". Об этом сообщает Флориан Плетеннберг в своём твиттере.

Флик связан соглашением с мюнхенцами еще на два сезона, однако его богатое прошлое в Бундестим (11 лет на постах ассистента тренера и спортивного директора) могут оказаться решающим.

"Бавария" может отпустить наставника в главную команду страны, но только если найдёт ему достойного преемника. В число кандидатов входит Юлиан Нагельсманн из "Лейпцига", а вот Мирослава Клозе в Мюнхене не рассматривают.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
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