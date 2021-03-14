Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик может уйти в сборную Германии, если Бавария найдёт ему достойную замену
Нагельсманн в числе кандидатов
Фото: World Index / Автор – неизвестен
Ханси Флик может возглавить сборную Германии до окончания своего контракта с "Баварией". Об этом сообщает Флориан Плетеннберг в своём твиттере.
Флик связан соглашением с мюнхенцами еще на два сезона, однако его богатое прошлое в Бундестим (11 лет на постах ассистента тренера и спортивного директора) могут оказаться решающим.
"Бавария" может отпустить наставника в главную команду страны, но только если найдёт ему достойного преемника. В число кандидатов входит Юлиан Нагельсманн из "Лейпцига", а вот Мирослава Клозе в Мюнхене не рассматривают.
Ранее сообщалось, что Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро.
Популярное сейчас
- Луческу бестактно обращается с Дуэлундом, нанося ему моральный урон, – Печерный
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- Зеленский теперь в Карпатах, потенциальный новичок Зари. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули