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Боруссия Д хочет получить за Холанда 130 млн евро. Три топ-клуба начеку
Но агент игрока против
"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" летом готовы побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Немецкий клуб готов отпустить норвежца за 120-130 млн евро. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
У форварда в контракте прописана клаусула в 75 млн евро, но она начнет действовать с лета 2022-го года. Агент футболиста Мино Райола хочет осуществить трансфер не ранее этой даты. Скорее всего, нидерландец сможет получить бОльшую сумму агентских средств из-за того, что клуб сэкономит на сумме трансфера Эрлинга.
Холанд провел в этом сезоне 30 матчей во всех турнирах, отметившись 31 голом и восемью ассистами. В среднем он расходует 65 минут на одно результативное действие.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего норвежца в 110 млн евро. Контракт нападающего с клубом действителен до лета 2024-го.
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