  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Д хочет получить за Холанда 130 млн евро. Три топ-клуба начеку
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д хочет получить за Холанда 130 млн евро. Три топ-клуба начеку

Германия
(1 голосов)

Но агент игрока против

Боруссия Д хочет получить за Холанда 130 млн евро. Три топ-клуба начеку

Новина українською

"Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" летом готовы побороться за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Немецкий клуб готов отпустить норвежца за 120-130 млн евро. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

У форварда в контракте прописана клаусула в 75 млн евро, но она начнет действовать с лета 2022-го года. Агент футболиста Мино Райола хочет осуществить трансфер не ранее этой даты. Скорее всего, нидерландец сможет получить бОльшую сумму агентских средств из-за того, что клуб сэкономит на сумме трансфера Эрлинга.

Холанд провел в этом сезоне 30 матчей во всех турнирах, отметившись 31 голом и восемью ассистами. В среднем он расходует 65 минут на одно результативное действие.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего норвежца в 110 млн евро. Контракт нападающего с клубом действителен до лета 2024-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira on Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 15:57
Коваленко дорожче коштує.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.03.2021 в 15:57
Он действительно стоит не меньше 150 млн, учитывая возраст и все его данные. А Райола просто жадный ненасытный агент. Думаю Боруссия не захочет ждать лета 2022 и терять минимум половину стоимости. Продадут летом Абрамовичу, ну или в Реал, если те потянут ещё один кредит.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2021 в 15:52
Мало,где-то 150-170 нужно просить
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...