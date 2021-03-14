Бундеслига. Лейпциг потерял очки в матче с Айнтрахтом

“РБ Лейпциг” не выиграл впервые за семь туров, сыграв вничью с “Айнтрахтом”. Участие в Лиге чемпионов все же сказалось на команде Нагельсманна. Хотя она в целом доминировала в матче с Франкфуртом, все же в некоторые моменты РБ терял контроль над игрой, и если бы Лука Йович лучше распорядился своим моментом в конце матча, “Лейпциг” мог и проиграть.

Первый тайм прошел практически без моментов. У “Лейпцига” был мяч, но “Айнтрахт” действовал надежно и дисциплинированно на своей половине и не позволял РБ создавать какую-то угрозу. Если дело доходило до ударов, на месте был Кевин Трапп. Сам Франкфурт в первом тайме нанес всего один удар.

Игра оживилась сразу после перерыва – “Лейпцигу” удалось забить быстрый гол. Клюйверт пробил с двадцати метров, Трапп потащил его удар, но на добивании был Форсберг.

“Айнтрахт” стал играть решительнее на половине поля соперника, и добился своего уже через 15 минут. Силва повозил защитников, и выполнил прострел, мяч в ворота Гулачи вогнал Камада – 1:1.

В последние полчаса больше атаковал “Лейпциг”, дважды неплохо пробивал Поульсен, но лучший момент упустил Йович. Как итог – ничья в пользу конкурентов.

Бундеслига, 25-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:1

Голы: Форсберг 46 – Камада 61

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Упамекано (Клостерманн 28), Орбан, Хальстенберг – Айдара (Адамс 86), Забитцер – Серлот, Форсберг (Хван 85), Клюйверт (Ольмо 75) – Поульсен (Нкунку 75)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Ильзанкер, Тута – Костич, Роде, Хасебе, Соу, Камада (Ахе 81) – Юнес (Баркок 72) – Силва (Йович 72)

Предупреждения: Клюйверт 44, Мукиэле 90+3 – Юнес 15, Н’Дика 49, Тута 69