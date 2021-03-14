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Бундеслига. Штутгарт переиграл Хоффенхайм
По голу в каждом из таймов
Фото: imago images/Автор - неизвестный
Не совсем логичный результат. “Хоффенхайм” атаковал больше, и создал больше. Но пропустил два гола, которых легко можно было избежать.
Первый мяч – Вамангитука пытался найти своим пасом Калайджича, но двухметрового форварда “Штутгарта” опередил Адамс, срезавший мяч в свои ворота.
Однако Вамангтитуке и Калайджичу все удалось организовать один гол вместе, записав на свой счет по ассисту и голу. Голевую комбинацию начал Кастро. Калайджич забивает уже в седьмом матче подряд, всего у него 13 голов после 25 туров. Неплохо как для дебютного сезона в Бундеслиге.
После этой победы “Штутгарт” поднялся на восьмое место. Можно поучаствовать и в борьбе за еврокубки.
Бундеслига, 25-й тур. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”
“Штутгарт” – “Хоффенхайм” 2:0
Голы: Адамс 15 (авт.), Калайджич 64
“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Антон, Кемпф – Вамангитука (Штецель 88), Эндо, Мангаля (Ахамада 44), Соса – Кастро (Массимо 88), Ферстер (Кулибали 61) – Калайджич
“Хоффенхайм”: Бауманн – Ричардс, Гриллич, Адамс – Сессеньон (Сков 59), Самассеку (Рюттер 82), Руди, Кадержабек – Баумгартнер (Даббур 48) – Крамарич, Бебу (Адамян 82)
Предупреждения: Сессеньон 11, Гриллич 58
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