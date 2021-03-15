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Три игрока за матч. Боруссия Д потеряла из-за травмы защитника

Германия
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Молодого испанца

Три игрока за матч. Боруссия Д потеряла из-за травмы защитника

Borussia Dortmund

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В субботу вечером дортмундская "Боруссия" получила домашнюю победу над берлинской "Гертой" (2:0), но за 90 минут тренеру Эдину Терзичу пришлось сделать три вынужденные замены из-за травм игроков.

Наставник потерял Матса Хуммельса, капитана Марко Ройса, а также правого защитника Матеу Морея - на 71 минуте.

Сначала речь шла о том, что травма 21-летнего Морея несложная, однако сегодня стало известно, что в флангового игрока боль в мышцах ноги и по крайней мере в следующем матче Бундеслиги с "Кельном" в субботу, 20 марта, он точно не сыграет, сообщает Kicker.

Морей продолжит реабилитацию в Дортмунде во время перерыва на матчи сборных. Потом медики примут решение о его возвращении к тренировкам вместе с командой.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Герта (Берлин) Матеу Морей
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