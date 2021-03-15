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Игрок Баварии оштрафован за то, что приехал на тренировку личной, а не служебной машиной

Германия
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Игрок Баварии оштрафован за то, что приехал на тренировку личной, а не служебной машиной

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Левый вингер "Баварии" Кингсли Коман оштрафован на 50 000 евро.

Причиной стало то, что француз приехал на тренировку своей личной машине Mercedes, а не служебной Audi.

Охрана не пустила Комана на подземную автостоянку, поэтому свой автомобиль Коман был вынужден оставить на улице, сообщает Bild.

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Футболисты мюнхенского клуба обязаны пользоваться автомобилями спонсоров - Audi и VW Group.

Речь идет о тренировках, матчах, а также деловых встречах. Такое правило действует с января по указанию спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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